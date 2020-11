MTU Maintenance va augmenter ses capacités en Chine pour les besoins du GTF de Pratt & Whitney

MTU Maintenance Zhuhai, la coentreprise fondée par MTU Aero Engines et China Southern, va créer un nouveau shop pour moteurs dans le district de Jinwan, à proximité de l'aéroport de Zhuhai. Les installations de MTU Maintenance Zhuhai sont quant à elles situées dans la zone franche de Zhuhai, près de Macao.



Le nouveau centre MRO, baptisé MTU Maintenance Zhuhai Co., Ltd. Jinwan Branch, disposera d'une capacité annuelle initiale de 250 shop-visits lors de son ouverture en 2024. Il se consacrera principalement aux réacteurs GTF de Pratt & Whitney et disposera de son propre banc d'essai compatible avec des poussées allant jusqu'à 65 000 livres (289 kN). Le motoriste allemand précise que le nouveau site emploiera quelque 600 personnes hautement qualifiées.



« Nous avons pris la décision d'investir dans une installation supplémentaire, car nous sommes convaincus de la poursuite de la reprise dans la région Asie et de...