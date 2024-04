« Notre priorité se situe au niveau des techniciens », Nicolas Godé, directeur du centre MRO Avionique de Collins Aerospace à Blagnac

Plusieurs postes sont ouverts au sein de votre service, quels sont les types de profil que vous recherchez ?



Le centre de maintenance de Collins Aerospace à Blagnac compte aujourd'hui 200 collaborateurs, dont près de la moitié sont des techniciens. Pour accompagner la croissance de nos activités, notre priorité aujourd'hui est avant tout de recruter des techniciens de maintenance électronique passionnés par le monde de l'aéronautique. Cette année, nous souhaitons en intégrer entre cinq et dix, un besoin qui a été défini et peut évoluer en fonction de la charge constatée et de l'accroissement du trafic.



Nous avons également d'autres recrutements prévus dans les prochains mois dans les fonctions administratives, pour gérer les flux d'entrée/sortie, l'établissement de devis, ou la gestion de la facturation.



Quelles sont les missions d'un technicien maintenance électronique ?



Nous réparons et maintenons des équipements avioniques pour les grands avionneurs, les compagnies aériennes mais aussi les forces aériennes dans le monde. En cas de panne ou de défaillance sur un avion, les techniciens sont chargés de diagnostiquer, réparer et entretenir les équipements avioniques pour permettre le renvoi de la pièce sur avion et la reprise des opérations en toute sécurité. Nous travaillons sur des équipements variés, avec des niveaux de complexité différents : équipements avioniques, systèmes de communication, de navigation et de surveillance, et une variété d'équipements critiques pour l'exploitation des avions.



Nous avons une problématique particulière du fait de notre positionnement dans le domaine de l'après-vente : nous devons effectuer les réparations dans un laps de temps réduit pour éviter des immobilisations d'avions. Alors que nous entrons en saison été, les compagnies aériennes veulent pouvoir fonctionner à pleine capacité et il nous faut maintenir la flotte opérationnelle. Nous devons donc être très attentifs à nos capacités.





Les équipes de Collins Aerospace Blagnac sont notamment compétentes pour intervenir sur la solution Adaptative Flight Display, utilisée sur les dernières plateformes récentes d'avions. Image © Collins Aerospace

Recherchez-vous de jeunes candidats ou des personnes plus expérimentées ? Quelles qualités sont attendues ?



Nous recherchons des profils de formation Bac+2 / Bac+3 en électronique ou avec cinq ans d'expérience dans la maintenance de matériels électroniques. La maîtrise de la maintenance d'équipements électroniques embarqués sur plateformes aéronautiques est un plus. Ces postes sont donc tout autant ouverts à des profils jeunes, que nous pourrons former sur nos équipements, qu'à des profils expérimentés. Nous proposons tous les types de contrats, du CDI à l'intérim. Chaque année, nous accueillons également entre cinq et dix apprentis, dont certains sont ensuite intégrés en CDI.



Les candidats doivent faire preuve de bonnes capacités organisationnelles, d'anticipation, de rigueur et de réactivité, ainsi que de qualités de communication orale et écrite, savoir travailler en équipe et en autonomie. Ces postes demandent de la disponibilité en raison d'horaires décalés (en 2x8, de nuit ou VSD - vendredi, samedi, dimanche). L'anglais technique est exigé.



Comment expliquez-vous qu'il soit difficile de trouver ces profils de techniciens ?



Il existe aujourd'hui une pénurie à la fois structurelle et conjoncturelle. Les jeunes sortant de formation ont souvent tendance à s'orienter vers des filières d'ingénieur. Même si des efforts sont faits, les métiers de techniciens ne sont pas assez valorisés en France et ce vivier est moins important que celui des ingénieurs. Par ailleurs, nous évoluons sur un secteur d'activité qui redémarre. Ici, dans le milieu toulousain, nous faisons face à la concurrence d'autres très grandes sociétés aéronautiques qui ont également des besoins importants. Nous sommes donc plusieurs à nous partager des ressources « rares ».



Testez-vous de nouvelles méthodes pour toucher davantage de candidats ?



Nous essayons d'être présents auprès des écoles, notamment lors des forums étudiants. Nous travaillons également avec une école à la mise en place cette année de modules de TP (travaux pratiques) dans nos locaux : les étudiants viendront réaliser ces TP chez nous, ce qui permettra de définir des programmes en phase avec nos besoins. Ainsi, les étudiants s'imprègneront d'une vraie problématique à laquelle ils pourront être confrontés au quotidien et de l'environnement de travail qui pourrait être le leur s'ils décident de postuler chez nous par la suite.



Quels sont les atouts que Collins Aerospace met en avant pour attirer les candidats ?



Rejoindre l'entité avionique de Collins Aerospace en France, c'est rejoindre une structure à taille humaine adossée à un grand groupe international et qui opère dans un environnement technologique avancé.



Nous sommes très impliqués dans la formation des techniciens tout au long de leur carrière, grâce à nos modules de formation et nos systèmes internes de suivi des compétences. Ils sont également amenés à être polyvalents, ce qui a l'avantage de leur permettre d'avoir un travail varié mais aussi d'absorber plus facilement d'éventuels pics de charge, et nous facilitons la collaboration au sein d'équipes pluridisciplinaires sur des projets d'innovation. Notre taille nous permet de proposer et d'encourager les mobilités dans tous les domaines de l'entreprise.



Très impliqués dans une démarche RSE sur les enjeux liés à la sécurité, la santé et l'environnement, nous sommes également attachés à prôner des valeurs de confiance, de respect, d'innovation et de collaboration. Nous croyons également qu'une multitude d'approches et d'idées permet d'obtenir les meilleurs résultats pour nos salariés, notre entreprise et nos clients. Nous sommes donc engagés à favoriser une culture de diversité et d'inclusion, où tous nos collaborateurs peuvent partager librement leurs passions et leurs idées. Nous nous efforçons à maintenir la diversité que l'on trouve au sein des filières de formation au niveau de notre force de travail. C'est une vraie préoccupation chez nous qui a des effets concrets sur le terrain, avec l'accueil de techniciennes ou l'intégration d'alternants étrangers par exemple.



Enfin, nous sommes persuadés que nos salariés ne peuvent s'épanouir que s'ils se sentent rémunérés à leur juste valeur : nous offrons une politique de rémunération attractive incluant un 13e mois, une prime de performance, une participation, un intéressement, des primes d'équipe, 22 jours de RTT par an, une prévoyance et une mutuelle familiale. En un mot, il fait bon travailler chez Collins Aerospace Avionics en France !





