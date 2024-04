Airbus va porter à 12 appareils la production mensuelle d'A350 d'ici 2028

La reprise du secteur long-courrier est confirmée et les retards de Boeing profitent à Airbus. Dans ce contexte, l'avionneur européen a décidé d'accélérer la production de son A350 pour la porter à douze appareils par mois d'ici 2028. Le ramp-up était déjà entamé pour atteindre une production de dix appareils par mois à partir de 2026.



L'A350 remporte en effet succès sur succès. Trois cents appareils (bruts) ont été commandés en 2023, un record pour la famille. Depuis le début de l'année, 71 appareils sont déjà venus enrichir le carnet de commandes dans le cadre de cinq accords, signés avec Delta Air Lines (vingt A350-1000), Ethiopian Airlines (onze A350-900), Starlux (cinq A350F), Korean Air (six A350-900 et 27 A350-1000) et un client resté anonyme. IndiGo vient par ailleurs tout juste d'annoncer une commande ferme pour trente appareils.



Cet objectif de douze A350 produits par mois en 2028 a été annoncé à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels. Ceux-ci montrent le dynamisme de l'activité Aviation commerciale. Le chiffre d'affaires du groupe Airbus a en effet atteint 12,8 milliards d'euros sur la période, une progression de 9 %, portée par celle de 13 % de la division Aviation commerciale. L'avionneur a livré 142 appareils sur le premier trimestre (douze A220, 116 appareils de la famille A320neo, sept A330 et sept A350), contre 127 sur la même période de l'année dernière. Une cinquantaine d'hélicoptères ont également été livrés (contre 71 en 2023).



Les commandes se sont bien portées elles aussi, avec 170 avions commerciaux et 63 hélicoptères, alors qu'un ralentissement du volume d'affaires est constaté dans le secteur de la défense et du spatial.



Airbus confirme donc les prévisions qu'il avait présentées au début de l'année et vise notamment à livrer 800 avions commerciaux. Malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement et les ralentissements que peuvent provoquer sa réorganisation, les augmentations de cadences de production se poursuivent sur tous les programmes. Airbus vise toujours un rythme de quatorze A220 produits par mois à partir de 2026, tout en s'attachant à améliorer la maturité du programme. La famille A320neo avance à marche forcée vers les 75 appareils par mois en 2026 et se prépare à l'entrée en service de la version A321XLR au troisième trimestre 2024. Enfin, l'A330neo devrait atteindre un rythme de production de quatre appareils par mois cette année.