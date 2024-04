De nouveaux contrats Rafale en perspective pour Dassault Aviation

Décidément, l'année commence fort pour l'avion de combat Rafale de Dassault Aviation. Après l'entrée en vigueur du contrat des 18 derniers Rafale destinés à Djakarta (sur les 42 exemplaires commandés), et la notification des 42 Rafale de la tranche 5 pour l'armée de l'Air et de l'Espace, de nouveaux besoins viennent de s'exprimer ces derniers jours pour l'avion de combat français.



Le premier émane officiellement de la Grèce qui souhaite de doter de 6 Rafale supplémentaires, portant ainsi à sa flotte à 30 exemplaires. L'annonce a été faite par le Ministre de la Défense grec Níkos Déndias la semaine dernière alors qu'Athènes entend « préparer ses forces armées pour le 21ème siècle ».



La Grèce souhaite ainsi considérablement simplifier la flotte de son armée de l'Air qui dispose encore aujourd'hui de plus d'une trentaine de vénérables F-4 Phantom II, de 24 Mirage 2000-5 et de plus de...