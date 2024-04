CMA CGM Air Cargo va desservir l'Amérique du Nord et doubler sa future flotte d'Airbus A350F

CMA CGM Air Cargo pense de nouveau à son développement. Quelques mois après l'abandon de sa coopération commerciale et capitalistique avec le groupe Air France-KLM, la compagnie de transport de fret aérien, filiale du groupe logistique français CMA CGM, repart de l'avant et planifie de nouveau son expansion. Elle prépare en effet l'ouverture de lignes transpacifiques, entre l'Asie et l'Amérique du Nord.



Ces nouvelles lignes seront permises par l'arrivée de nouveaux Boeing 777F. Trois appareils sont attendus en juin, au dernier trimestre 2024 puis au début de 2025. Le premier permettra de se positionner sur ce marché stratégique dès l'été. Il desservira les aéroports de Hong Kong, Chicago, et Séoul. Le deuxième sera en charge du marché de la Chine continentale. Les vols seront opérés par la compagnie américaine Atlas Air.



Le troisième 777F permettra de renforcer la flotte et d'étendre son rayon d'action à partir du premier trimestre de l'année prochaine. La flotte compte actuellement trois A330F et deux 777F. Ses opérations régulières depuis Paris CDG sont principalement orientées vers l'Asie (douze rotations hebdomadaires vers Hong-Kong, la Chine et l'Inde) mais CMA CGM propose également des services charter et de l'affrêtement (deux des trois A330F sont affrétés à une autre compagnie).



Mais CMA CGM voit plus grand. La compagnie attend également la livraison de huit A350F sur 2026 et 2027, ce qui lui permettra d'opérer un réseau largement étendu. Cette annonce traduit un doublement de la flotte prévue d'A350F, la commande initiale signée auprès d'Airbus en décembre 2021 portant sur quatre appareils. Les quatre appareils supplémentaires ont également été commandés directement auprès de l'avionneur européen, mais ne figurent pas encore à son carnet de commandes. Les huit A350F permettront à CMA CGM de répondre à la demande de ses clients et de desservir plusieurs hubs mondiaux. « La France fera bien sûr partie de ces hubs et restera une place forte », assure le groupe.



« Notre déploiement sur le transpacifique marque un tournant dans l'histoire de la compagnie avec la connexion d'un nouveau continent à notre réseau, et s'inscrit dans l'ambition du Groupe CMA CGM d'offrir une palette de solutions à ses clients. [...] Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de notre activité que nous souhaitons être mondiale, qui s'accélérera à nouveau en 2026 avec l'arrivée des A350F », commente Damien Mazaudier, directeur général de CMA CGM Air Cargo.



CMA CGM avait initialement prévu d'adosser le développement de son activité de fret aérien au groupe Air France-KLM. Mais le refus du département des transports américain d'intégrer la compagnie cargo à la coentreprise transatlantique du groupe a fait échouer le projet en janvier, avec un divorce officiellement acté le 31 mars. L'accord, signé à la sortie de la crise sanitaire, s'inscrivait dans un contexte de force historique du fret aérien, qui n'a pas perduré avec le retour à la normale du marché logistique (retour des capacités maritimes et dans les soutes des avions). Mais le suivi de l'IATA montre que le trafic a connu trois mois consécutifs de hausse à deux chiffres, grâce à une demande toujours forte.