Le nouveau loueur d'hélicoptères GDHF disposera aussi de 20 H175 d'Airbus Helicopters

La commande s'annonçait imminente et c'est fait. Airbus Helicopters et le loueur shanghaïen GDAT ont signé un contrat portant sur jusqu'à 20 hélicoptères H175 (dix commandes fermes et dix options). Ces hélicoptères seront commercialisés par le nouveau loueur irlandais GD Helicopter Finance (GDHF).



« GDHF est très heureux d'annoncer la disponibilité de 50 hélicoptères super moyens H160 et 20 Airbus H175 sur le marché mondial. Cette nouvelle commande de H175, ainsi que les 50 hélicoptères moyens Airbus H160 existants déjà inscrits dans le carnet de commandes de GDAT, seront à la disposition de GDHF. Cet accord renforcera encore la capacité de GDHF à offrir à nos clients une disponibilité à court terme d'hélicoptères multimissions efficaces et rentables, dotés des toutes dernières technologies. GDHF bâtira une relation solide avec Airbus afin de fournir des solutions à haute valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Michael York, le PDG de GDHF.



GDHF va particulièrement cibler les marchés de l'industrie pétrolière et gazière (offshore), les missions de recherche et sauvetage (SAR), les services médicaux d'urgence (EMS) et les services gouvernementaux. Le nouveau loueur d'hélicoptères irlandais prévoit par ailleurs de s'équiper d'AW189 de Leonardo.



(Photo © Airbus Helicopters)