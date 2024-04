Le Pearl 10X, moteur du futur Falcon 10X de Dassault Aviation, réalise son premier vol

Le développement du moteur du futur Falcon 10X vient de franchir une étape clef. Rolls-Royce annonce en effet que le Pearl 10X a réalisé son premier vol, attaché sous l'aile du Boeing 747 servant de banc d'essai au motoriste. Les essais en vol peuvent ainsi débuter.



Le programme d'essais en vol sera centralisé à Tucson, en Arizona, où a eu lieu le vol inaugural. Il comprendra des vérifications des performances et de la maniabilité du moteur à différentes vitesses et altitudes, des allumages en vol, des essais du système d'antigivrage de la nacelle et des essais de vibration de la soufflante à différentes altitudes.



Rolls-Royce a déjà mené de nombreux essais avancés au sol sur la nouvelle chambre de combustion à très faibles émissions ALM et sur le nouveau réducteur de puissance. Plus de 2 300 heures d'essais ont déjà été effectuées pour le programme Pearl 10X,...