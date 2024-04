« La filière se porte bien mais a beaucoup de défis », Guillaume Faury, président du GIFAS

Dans le domaine de la défense, qui avait connu des années exceptionnelles durant la crise, les attentes sont très grandes du côté des gouvernements. Le secteur civil a quant à lui laissé la crise derrière du point de vue de la demande, mais pas de celui de l'offre, avec de grandes difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Le spatial est quant à lui en souffrance depuis plusieurs mois mais travaille à son redressement et son avenir.



Le GIFAS présentait son bilan annuel pour 2023, le 23 avril. Guillaume Faury, son président, a accepté d'en redessiner les grandes lignes pour le Journal de l'Aviation.Dans le domaine de la défense, qui avait connu des années exceptionnelles durant la crise, les attentes sont très grandes du côté des gouvernements. Le secteur civil a quant à lui laissé la crise derrière du point de vue de la demande, mais pas de celui de l'offre, avec de grandes difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Le spatial est quant à lui en souffrance depuis plusieurs mois mais travaille à son redressement et son avenir.Dans ce contexte, les besoins en recrutement sont très importants mais parviennent jusqu'ici à être comblés grâce à l'attractivité du secteur.





