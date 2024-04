Entre 25 000 et 30 000 recrutements à prévoir en 2024 dans l'aéronautique

Personne ne pouvait douter que la filière aéronautique, spatiale et de défense était de nouveau en croissance. Mais les augmentations de cadences de production à venir et la nécessaire montée en puissance de la recherche en faveur de la décarbonation, de la digitalisation et de la connectivité vont entraîner des besoins en talents encore plus importants que prévu. Les industriels réunis au sein du GIFAS estiment désormais que l'industrie aura besoin de recruter entre 25 000 et 30 000 personnes en 2024, révisant à la hausse leurs premières estimations du début de l'année qui tablaient sur 20 000 à 25 000 recrutements.



Le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) a en effet présenté son bilan annuel le 23 avril et le volet « emploi » montre que 28 000 recrutements ont été réalisés en 2023, dont 6 000 alternants, créant 14 000 nouveaux postes. La majorité des...