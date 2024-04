Le Rafale entre en service en Croatie

Les 6 premiers Rafale de l'armée de l'air croate ont quitté le site de Dassault Aviation de Mérignac pour la Croatie le 25 avril.



Les appareils ont rejoint la base opérationnelle 91, près de Zagreb, et ont été accueillis par le Président de la République de Croatie Zoran Milanović, le Premier Ministre Andrej Plenković et le Ministre de la Défense Ivan Anu?ić.



La Croatie avait décidé de moderniser son armée de l'air avec 12 Rafale au standard F3R en 2021, des appareils prélevés au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), 2 avions biplaces et 10 monoplaces.



Ces avions ont été acquis par la Croatie dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la France et viendront remplacer les derniers MiG-21 Bis/UM de l'armée de l'air croate.



Les appareils sont accompagnés d'un contrat de soutien logistique qui comprend un complément de rechanges nécessaires sur une durée de trois ans.



Dassault Aviation a précisé que les prochains exemplaires arriveront à partir de la fin de l'année 2024 pour composer un escadron complet mi-2025.



(Photo © Ministarstva obrane Republike Hrvatske)