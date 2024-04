L'Occident doit-il se montrer un peu moins naïf face au futur gros-porteur C929 de COMAC ?

Le projet d'avion gros-porteur long-courrier chinois avance, malgré le retrait de la participation de la Russie l'été dernier, conséquence collatérale de la guerre en Ukraine.



Désormais rebaptisé C929 par COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), son appellation d'origine, le programme a discrètement conclu sa phase de conception préliminaire pour celle de la conception détaillée entre les mois de septembre et octobre derniers, dixit le vice-président de l'avionneur début novembre.



Son entrée en service reste d'ailleurs toujours ambitieuse, à horizon 2030 (seulement cinq ans de retard par rapport à son calendrier initial), mais l'avionneur chinois demeure encore particulièrement nébuleux en ce qui concerne ses caractéristiques et ses performances. On sait simplement qu'il pourra transporter entre 280 et 400 passagers pour une distance franchissable de l'ordre de 12000 km. Difficile de dire donc si COMAC entend positionner son futur gros-porteur face à l'A330, à l'A350 ou tout simplement...