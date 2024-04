VAS Aero Services va démanteler quatre Airbus A380 supplémentaires

Alors que l'utilisation des Airbus A380 encore présents dans les flottes s'accroît en raison du manque d'appareils long-courrier mais que le marché de l'occasion ne décolle pas, celui des pièces détachées bat son plein. Dr Peters Group a donc conclu un nouvel accord avec VAS Aero Services, confiant à la filiale de Satair le démantèlement de quatre A380 supplémentaires et la récupération et la vente des pièces réutilisables (USM - Used serviceable material).



Le démantèlement de trois des appareils sera géré dans le cadre d'un partenariat avec Tarmac Aerosave, comme cela a déjà été le cas sur les précédents chantiers menés par VAS. Les pièces pourront ainsi être positionnées en Europe, à destination du marché Europe et Moyen-Orient (British Airways, Lufthansa, Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways).



Le quatrième appareil sera démantelé dans les installations d'Asia Pacific Aircraft Storage à Alice Springs, afin de proposer les USM aux...