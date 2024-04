Pratt & Whitney va augmenter de 40% les capacités MRO de son centre de Floride pour le GTF

Après, l'extension du site d'Eagle Services Asia à Singapour en février, Pratt & Whitney va fortement augmenter la capacité de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs GTF (Geared turbofan) de son centre de West Palm Beach, en Floride.



Le motoriste américain du groupe RTX va ainsi investir 20 millions de dollars pour augmenter de 40% les capacités de maintenance de ce centre pour répondre aux besoins des compagnies aériennes nord-américaines, en particulier pour les PW1100G-JM (famille A320neo). L'annonce a été effectuée à l'occasion du salon MRO Americas qui s'est tenue cette année à Chicago.



Pour accompagner cette croissance, le centre de maintenance de West Palm Beach augmentera également ses effectifs de 25% au cours de l'année prochaine et ajoutera des équipements essentiels dans des domaines tels que l'usinage, les tests, le nettoyage et l'entreposage.



« L'expansion à West Palm Beach est le dernier exemple de notre investissement mondial pour soutenir la flotte GTF », a commenté Kevin Kirkpatrick, vice-président des Opérations Après-Vente Mondiales chez Pratt & Whitney. « Nous restons déterminés à soutenir nos clients et à maintenir leur confiance, tout en mettant en oeuvre le plan de gestion de la flotte GTF » a-t-il ajouté.



Le site de West Palm Beach a été transformé en un centre de MRO moteurs pour le GTF mi-2021, s'ajoutant alors au réseau mondial du GTF du motoriste. Ce centre accueillera aussi le nouvel accélérateur technologique NATA (North American Technology Accelerator), un nouveau centre d'excellence pour les opérations après-vente commerciales et militaires qui développera de nouvelles technologies qui viendront soutenir le réseau MRO mondial du motoriste, à l'instar de son accélérateur technologique singapourien (STA- Singapore Technology Accelerator) depuis deux ans.



Le NATA se penchera particulièrement sur la restauration des matériaux et l'automatisation des processus, y compris les réparations avancées, l'inspection numérique, le traitement adaptatif, ainsi que le revêtement et le masquage des pièces, des aubes, des boîtiers de compresseurs et de soufflante. Le motoriste précise qu'il pourra ainsi économiser l'équivalent de 100 millions de dollars de pièces au cours des cinq prochaines années pour soutenir la montée en puissance du soutien du GTF.



L'année dernière, Pratt & Whitney a annoncé trois nouvelles extensions pour le soutien du GTF et l'activation de cinq ateliers supplémentaires pour soutenir le nombre croissant de moteurs. Seize centres sont aujourd'hui opérationnels dans le monde, avec trois autres qui entreront en service d'ici 2025.