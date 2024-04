MRO : Les Airbus A320P2F et A321P2F d'EFW disposeront bientôt d'une ligne de conversions au Japon

Alors que trois Airbus A321P2F sont désormais livrés à Spring Japan pour les besoins de la nouvelle activité cargo de Yamato Holdings et Japan Airlines, Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) a récemment signé un protocole d'accord (MoU) avec MRO Japan (MJP) pour collaborer dans les conversions P2F (Passenger-to-Freighter), et notamment pour répondre à une demande qui sera croissante au « pays du soleil levant ».



Selon les termes de cet accord, MJP agira en tant que sous-traitant d'EFW pour les conversions P2F et fournira des services de conversion tiers pour les programmes Airbus A320P2F/A321P2F. La société de maintenance japonaise deviendra ainsi le premier prestataire de conversion pour les programmes d'EFW au Japon.



« Nous sommes très enthousiasmés par cette collaboration P2F et nous nous engageons à réussir avec EFW. Nous sommes impatients d'établir une coopération stratégique à long terme entre les deux sociétés pour les conversions Airbus P2F...