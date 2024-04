Des Boeing 777 bientôt convertis en avions tout cargo au Maroc ?

C'est un nouveau projet qui pourrait venir appuyer les ambitions du Maroc, le royaume souhaitant aussi devenir un véritable hub régional dans le domaine du MRO. Les sociétés américaines Kansas Modification Center (KMC), Stratos Industries et Integrated Aerospace Alliance (IAA) veulent collaborer pour créer un centre de conversion P2F (Passenger-to-freighter) sur l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.



Ce centre sera dédié au programme Boeing 777-300ER cargo de KMC, le 777-300ERCF.



Le projet comprend ainsi la construction de trois hangars pour gros-porteurs au Maroc par le groupe d'investissement Stratos, ce qui portera ainsi à jusqu'à huit appareils supplémentaires par an la capacité de conversion du programme mené par KMC aux États-Unis depuis près de trois ans, un programme établi en partenariat avec NIAR WERX, la division aéronautique de l'Université d'État de Wichita (Kansas).



IAA apportera pour sa part ses compétences en ingénierie, en certification et en...