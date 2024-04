Le transport aérien français freiné dans son élan

Quoi de mieux qu'une bonne grève des contrôleurs aériens pour redorer le blason du transport aérien français aux yeux des passagers de l'Hexagone, et plus généralement en Europe. Le mouvement du 25 avril s'annonce massif, avec un impact très important à Orly (75% des vols devront être annulés) et à Roissy (65%). L'impact sera logiquement encore plus important en région.



L'explication de cette journée noire tient au refus du projet de refonte de l'organisation du contrôle aérien en France mené par le régulateur français (DGAC) depuis 15 mois, avec la volonté d'obtenir une augmentation des salaires dans le cadre de la croissance annoncée du trafic aérien pour les prochaines années, même si il est toujours inférieur à celui de 2019 depuis 5 ans, tout du moins en France. Un nouveau préavis de grève a même été déposé pour les 9, 10 et 11 mai prochains, histoire de remettre la...