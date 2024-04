L'Airbus A350 est en route pour devenir l'un des plus importants succès de l'aviation commerciale

La famille de gros-porteurs long-courriers de nouvelle génération d'Airbus est véritablement en passe de devenir l'un des plus importants succès de l'aviation commerciale, et à un rythme qui n'a plus grand-chose à envier aux deux plus grands best-sellers de Boeing pour ce segment de marché, à savoir les programmes 777 et 787*.



Ces dernières semaines, l'A350 a ainsi accumulé les succès en étant désigné comme le successeur définitif des Triple Sept de Korean Air (commande de 33 appareils) et de Japan Airlines (accord sur 21 A350-900 supplémentaires), de quoi gommer l'important revers subi à la fin de l'année dernière en Thaïlande.



Airbus totalisait d'ailleurs 33 autres A350 vendus depuis le début de l'année (pour Delta Air Lines, Ethiopian ainsi que pour un client non encore dévoilé), les seuls appareils vendus par l'avionneur européen à la fin du mois de février, sans oublier les cinq A350F destinés...