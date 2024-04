Le premier Airbus A400M kazakh se dévoile

Le Kazakhstan sera bien le neuvième opérateur de l'avion de transport militaire A400M d'Airbus. Le premier exemplaire de l'avion de transport tactique européen destiné à l'armée de l'air kazakhe, MSN 139, est sorti du hangar de peinture du site d'Airbus de Séville (Espagne) début avril, arborant une livrée plus brillante qu'à l'accoutumée. Sa livraison est programmée plus tard cette année.



Le pays d'Asie centrale avait en effet commandé deux exemplaires de l'A400M à la branche Defence & Space de l'avionneur européen en septembre 2021, des appareils qui seront dédiés aux opérations de transport aérien tactique et stratégique du Kazakhstan.



À noter que les exemplaires kazakhs ne sont pas équipés d'une perche de ravitaillement en vol au-dessus du poste de pilotage, donnant véritablement un nouveau profil à l'A400M.



La vente des A400M à Astana s'accompagnait également d'un d'accord pour des services de maintenance et de formation ainsi que sur les premières étapes de la création d'un centre de maintenance pour les C295 sur place.



Le Kazakhstan aligne en effet une douzaine d'avions de transport militaire C295 d'Airbus Defence & Space, des appareils livrés à partir de 2013. Une dizaine d'entre eux sont utilisés par les Forces de défense aérienne kazakhes, les deux autres étant rattachés au Service des frontières de la République du Kazakhstan.



Airbus a déjà livré 124 exemplaires de son A400M sur les 178 exemplaires commandés (au 31 mars).