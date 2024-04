Boeing limite ses pertes au premier trimestre malgré les difficultés et la baisse de production

Boeing a publié un chiffre d'affaires en baisse de 8 % au premier trimestre, à 16,57 milliards de dollars. Il reflète la chute du nombre de livraisons d'avions commerciaux sur la période : elles sont passées de 130 en 2023 à 83 cette année.



L'avionneur continue d'enregistrer des pertes nettes, de 355 millions de dollars. Le niveau s'est toutefois amélioré par rapport à 2023 (où les pertes nettes du premier trimestre atteignaient 425 millions de dollars).



En revanche, les flux opérationnels de trésorerie ont plongé et sont négatifs de 3,4 milliards de dollars (contre 318 millions de dollars l'année dernière).



Ces résultats reflètent « les mesures immédiates que nous avons prises pour ralentir notre production et mettre en place des actions d'amélioration de la qualité », commente David Calhoun, le PDG de l'avionneur américain. A la suite de l'incident grave survenu sur un 737-9 d'Alaska Airlines au début du mois de janvier, la FAA a gelé la cadence de production de l'avionneur à 38 monocouloirs par mois, mais Boeing produit encore moins d'appareils que cela. Il a en effet livré 42 737 MAX au premier trimestre, dont plusieurs faisaient partie des appareils produits avant 2023 et stockés en attente de livraison (principalement à destination de compagnies chinoises).



Boeing a enregistré des commandes pour 131 appareils (125 en net). Elles portent sur 98 737 MAX, 29 777 et quatre 787.



(Photo © Boeing)