Embraer s'intéresse-t-il sérieusement à une véritable version civile de son C-390 ?

L'avion de transport tactique C-390 Millenium d'Embraer sera-t-il produit dans une version de transport civile, à l'image des quelques C-160 Transall qui étaient opérés par l'Aéropostale en France, ou des L-100 Hercules, la version commerciale du C-130 ?



Alors que le salon FIDAE bat son plein à Santiago du Chili, l'avionneur brésilien vient d'annoncer avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Correios, l'entreprise publique qui exploite le service postal au Brésil, pour étudier conjointement comment optimiser et étendre les réseaux aériens brésiliens et internationaux pour le transport de gros colis et de marchandises.



Si les nouveaux E-Freighter d'Embraer (E190F et E195F) font logiquement partie des pistes visant à accroître l'efficacité du transport aérien de Correios, l'avionneur mentionne également la possibilité d'utiliser son avion de transport militaire C-390 Millenium.



Le C-390 peut emporter jusqu'à 23,6 tonnes de chargement (plus de 3 tonnes de plus que le C-130J-30), mais surtout plus du double que ce que son E190F pourra emporter (10,7 tonnes). La version cargo du E195 pourra quant à elle transporter une charge marchande de jusqu'à 12,3 tonnes. Le premier E190 transformé en avion tout cargo a d'ailleurs réalisé un premier vol sans encombre le 5 avril depuis les installations de l'avionneur brésilien à São José dos Campos, en vue de sa mise en service prévue cette année.



Évidemment, le C390 peut également desservir des terrains moins bien préparés et les opérations de chargement et de déchargement ne nécessitent pas d'équipements spécifiques au sol. À l'inverse, son coût d'acquisition pourra logiquement être rédhibitoire face à l'acquisition d'un E-Jet de première génération transformé en avion cargo, voire face aux 737-800 et A320 convertis.



Correios dispose aujourd'hui de 3 Boeing 737-300F et -400F, des appareils opérés par le transporteur Sideral Linhas Aéreas.



Ce que l'on constate aussi, c'est qu'Embraer cherche toujours de nouveaux débouchés pour son nouvel avion de transport tactique, fort des succès remportés au Portugal, en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, au Pays-Bas et en Corée du Sud. L'avionneur brésilien vient d'ailleurs de s'associer avec l'armée de l'air brésilienne pour étudier différentes possibilités pour effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, en partant du principe que la plateforme qui sera utilisée est déjà opérationnelle au sein de la FAB.