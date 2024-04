Forte augmentation des livraisons chez Airbus au mois de mars

En dépit d'une situation qui reste particulièrement tendue au niveau de sa supply-chain, Airbus a réussi à livrer 63 avions commerciaux à 32 clients au cours du mois dernier, une augmentation sensible par rapport à janvier (30 appareils) et à février (49), et en légère progression par rapport au mois de mars l'année dernière (61).



Les livraisons d'avions commerciaux du mois de mars ont été constituées par 4 A220, 51 appareils de la famille A320neo, 3 A330neo (dont un nouvel exemplaire pour Corsair) et 5 A350.



Le nombre total de livraisons du premier trimestre atteint donc 142 appareils, contre 127 à la même période l'année dernière. De son côté, Boeing n'a réussi à livrer que 83 avions commerciaux depuis le début de l'année (dont 29 en mars), empêtré par la nouvelle crise du 737 MAX.



Pour rappel, l'avionneur européen prévoit de livrer environ 800 avions commerciaux cette année, soit 65 de plus qu'en 2023.



Les commandes du mois de mars ne sont pas en reste, Airbus ayant vendu pas moins de 137 avions commerciaux (contre 33 pour janvier-février). Il s'agit des 85 A321neo d'American Airlines, de 10 nouveaux A320neo pour IndiGo, d'un A319neo destiné à un client privé, des 3 A330-900 et des 5 A350F de la compagnie taïwanaise STARLUX Airlines et des 33 A350 de Korean Air (6 A350-900 et 27 A350-1000). Airbus totalise désormais des commandes pour 170 nouveaux appareils pour les trois premiers mois de l'année.



Airbus avait vendu 156 avions commerciaux au cours du premier trimestre 2023 (114 monocouloirs et 42 gros-porteurs).