Le marché de l'après-vente pour les moteurs d'avions monocouloirs sera encore plus tendu à partir de 2024

La production des moteurs neufs chez Pratt & Whitney (famille GTF) et CFM International (famille LEAP) en 2024, intimement liée aux cadences de production des principales familles d'avions monocouloirs (Airbus, Boeing et Embraer) l'année prochaine, va entraîner des conséquences encore plus importantes sur les visites en atelier de moteurs plus anciens, avec à la clé aussi une augmentation de leur valeur résiduelle.



Dans ses plans initiaux, la coentreprise de Safran Aircraft Engines et GE Aerospace aurait dû atteindre une production de 2000 moteurs LEAP en 2024. Mais CFM International a déjà révisé ses plans pour l'année en cours (entre 50 et 100 moteurs de moins que les 1700 prévus) et les prévisions annoncées pour l'année prochaine vont vers une hausse de 20 à 25%, si tout se passe bien. Quant à Pratt & Whitney, la production du GTF devrait atteindre les 1000 exemplaires l'année prochaine pour toutes ses...