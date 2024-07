Farnborough 2024 : Turkish Airlines dévoile la future classe affaires de ses Airbus A350 et Boeing 777-300ER

Baptisé Crystal Business Class, le nouveau siège est évidemment privatif grâce à l'apport d'une cloison et respecte donc les standards en vigueur depuis quelques années, à savoir la règle des 3F (full flat, full access et full privacy). Il dispose d'une largeur généreuse de 23 pouces et offre plus d'espace au niveau des pieds sous le siège de devant.



La suite comprend également des lampes d'ambiance et une liseuse réglable, des prises de courant universelles et de type USB-C, un chargeur sans fil pour les équipements personnels compatibles, une prise jack audio antibruit, un miroir réglable, une armoire de rangement et un écran de 22 pouces pour l'IFE. Elle affiche également des couleurs plus claires et plus chaudes par rapport aux sièges introduits sur ces derniers gros-porteurs, avec une table latérale de style marbre et des finitions en or rose.









Ce nouveau produit vient ainsi quelque peu harmoniser l'expérience des passagers voyageant en classe affaires à bord des avions gros-porteurs de la compagnie porte-drapeau turque, seuls ses A350 et ses 787-9 disposant aujourd'hui d'une cabine plus moderne en configuration 1-2-1.



Turkish Airlines a directement dessiné ce nouveau siège et s'est tourné vers sa filiale TCI Aircraft Interiors pour le concevoir. La compagnie porte-drapeau turque entend d'ailleurs davantage faire appel à ses filiales et à des industriels turcs, conformément au récent accord STEP (Strategic Türkiye Enhanced Programme) signé avec Airbus au mois d'avril pour accroître les retombées économiques pour le pays au cours des 15 prochaines années dans le cadre de la dernière commande signé avec l'avionneur européen (150 A321neo et 80 A350 fermes, hors droits d'achat).



Le programme de retrofit sera particulièrement rapide. La Crystal Business Class devrait monter à bord de 50% des appareils des flottes concernées d'ici 2026. La modification des 777-300ER est annoncé à partir du début de l'année prochaine. La classe affaires des A330-300 de la compagnie (même sièges que sur les 777-300ER aujourd'hui, déclinés en deux générations) ne sera en revanche vraisemblablement pas modernisée.





