Airbus estime que le secteur aura besoin de 42 430 nouveaux appareils d'ici 2043

Les prévisions d'Airbus pour l'industrie aéronautique montrent une augmentation de la demande en nouveaux appareils. Dans la dernière édition de son Global Market Forecast, l'avionneur estime que le secteur aura besoin de 42 430 nouveaux avions d'ici 2043, soit une augmentation de 1 580 appareils par rapport aux précédentes prévisions et qui représente quasiment un an de production supplémentaire.



Avec une normalisation de la croissance du trafic attendue autour de 3,6 % par an à partir de 2027, la flotte d'avions de transport de passagers devrait doubler sur la période 2024-2043, passant de 24 260 appareils en 2023 à 48 230 en 2043. Avec 5 800 appareils qui resteront en service d'ici là, les nouveaux permettront surtout à la flotte mondiale de croître (23 970 appareils), tandis que 18 460 permettront de remplacer des aéronefs plus anciens.



Pas de révolution dans le profil des appareils, les monocouloirs resteront...