La République du Congo a décidé de limiter son partenariat avec Corsair à une coopération commerciale et opérationnelle pour l'ouverture d'une liaison entre Paris et Brazzaville, un projet que la compagnie française compte mener à bien.



Le pays souhaite se concentrer sur le développement de sa propre compagnie nationale sur le réseau intérieur et régional, et bénéficiera encore du soutien de Corsair pour cela.



En parallèle, Corsair indique que ses actionnaires ont déjà identifié un nouvel actionnaire privé d'un groupe français. Son arrivée ne devrait pas modifier le plan d'affaires présenté à la Commission européenne. Celui-ci, modifié en septembre dernier, est actuellement à l'étude à Bruxelles.