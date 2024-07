Farnborough 2024 : Tout ce qu'il faut savoir sur l'A321XLR, le nouveau long-courrier d'Airbus

L'Airbus A321XLR (Xtra Long Range) est bon pour le service. Avec un certificat de type délivré par le régulateur européen quelques heures seulement avant l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough (pour la version équipée de moteurs LEAP-1A de CFM International), le nouveau monocouloir long-courrier va pouvoir être livré prochainement au groupe IAG pour une introduction commerciale sur des lignes transatlantiques.



Cette variante de l'A321neo ACF introduit évidemment de multiples nouveautés qui lui permettent d'afficher un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages, soit l'équivalent de 11 heures de vol, ce qui n'a pas été simple pour sa certification. Quelques explications en détail...



Pour pouvoir aller plus loin, cette nouvelle variante de l'A321neo doit tout simplement emporter plus de carburant grâce à un nouveau réservoir intégral situé sous le plancher de la cabine, en aval de voilure. Baptisé RCT, ce réservoir central arrière peut ainsi contenir 12 900 litres de carburant, bien plus que les trois réservoirs de carburant auxiliaires (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres qui pouvaient jusqu'à présent occuper une partie de l'espace des soutes de façon optionnelle sur l'A321LR. L'A321XLR est ainsi certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard.



Une triple protection au niveau du RCT



Mais si l'utilisation d'un réservoir structural n'est pas une nouveauté en soi ; bien que rare dans l'aviation commerciale ; même pour Airbus qui l'avait introduit sur l'A340-500 au début des années 2000, les règles de certification le concernant ont considérablement évolué ces dernières années face aux risques d'incendie, notamment en cas de choc lors d'un accident. La problématique a été soulevée par la FAA et Airbus a même été contraint de revoir un peu sa copie en pleine période d'essais en vol pour satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires.



Le réservoir RCT s'est ainsi vu agrémenté d'une protection supplémentaire en cours de route au niveau du ventre mou (belly fairing) qui a été allongé pour épouser toute sa longueur, une modification bien visible au niveau des portes 3 d'un des avions d'essai et qui confère une résistance supplémentaire vis-à-vis des chocs et en présence d'un feu extérieur. Le réservoir en lui-même s'est évidemment vu équiper d'un liner déformable composé de fibres d'aramide et d'élastomère pour atténuer les effets d'une potentielle perforation et retarder tout incendie pour permettre aux passagers d'évacuer. Enfin, la structure de la peau du réservoir est désormais produite en laminé aluminium et composite, en non plus en simple aluminium comme le reste du fuselage.



Ces trois barrières de protection permettent ainsi au nouveau réservoir intégral de satisfaire aux règles CS-25, en particulier lors d'atterrissage sur le ventre avec un taux de descente allant jusqu'à 25 pieds par seconde (1500 pieds par minute), soit 5 fois plus que pour les contraintes d'un avion plus classique. Bien évidemment, le RCT remplit aussi toutes les spécifications d'inertage usuelles. À noter que l'A321XLR peut aussi bénéficier d'un réservoir de carburant auxiliaire en soute avant, comme pour le troisième ACT disponible sur l'A321neo.









De nombreuses autres modifications par rapport aux A321neo



Le nouveau monocouloir long-courrier d'Airbus a aussi connu d'importantes évolutions par rapport aux autres A321neo, en particulier pour adapter l'appareil face à l'augmentation de MTOW. Ainsi, en plus de l'ajout de renforts structuraux un peu partout sur la cellule, les atterrisseurs produits par Safran Landing Systems ont dû être renforcés et les dispositifs de freinage peuvent désormais encaisser une énergie 5% supérieure. Ils sont également dotés de nouvelles roues et de nouveaux pneumatiques.



Les volets hypersustentateurs intérieurs ont également été simplifiés (simple fente), redessinés, et les pilotes pourront utiliser plus de configurations possibles grâce à des crans de volets intermédiaires paramétrables au niveau du FMS (FMGEC) qui vise à améliorer les performances de l'appareil à basses vitesses. Baptisé ETOC (pour Enhanced Take-Off Configurations), ce dispositif vise à gagner un peu plus de portance au décollage et en montée initiale sans pénaliser la traînée, synonyme d'économie de carburant sur la totalité du vol.



Airbus introduit également sur l'A321XLR une nouvelle gouverne de direction du stabilisateur vertical (VTP) actionnée électriquement et non plus hydrauliquement. Associé à deux nouveaux calculateurs, le « e-Rudder » peut ainsi être plus réactif tout en venant accompagné d'une nouvelle adaptation des lois de commande de vol. Cette gouverne électrique viendra d'ailleurs aussi équiper les autres A321neo produits à l'avenir, puis les A320neo.



L'A321XLR s'accompagne aussi de quelques fonctions supplémentaires au niveau des moteurs, même si ceux-ci restent sensiblement les mêmes (LEAP-1A et PW1100G-JM) en termes de poussée.



Pour ce qui est de la cabine, la nouvelle version à rayon d'action étendu de l'A321neo sera bien entendu livrée d'office avec la cabine Airspace d'Airbus. À noter qu'Airbus a équipé le nouvel appareil d'une plus grande capacité d'emport d'eau potable et d'eau usée, une mesure logique directement liée aux missions plus longues pour lequel il est destiné.



La seule campagne de certification de l'A321XLR aura ainsi nécessité plus de 400 réunions d'experts techniques entre Airbus et l'EASA, 900 heures d'essais en vol sur trois avions d'essai, et la création de 500 documents de certification qui ont été examinés et validés.



L'A321 d'Airbus aura ainsi vu son rayon d'action s'allonger de 1700 nautiques en 10 ans (3150 km) grâce aux multiples évolutions incrémentales apportées au programme (sharklets, remotorisation etc...), venant toujours s'imposer davantage comme le seul et unique successeur du Boeing 757-200. Avec les nombreux avantages opérationnels qu'il peut apporter aux compagnies aériennes par rapport à l'utilisation d'un gros-porteur (réduction de 45% des coûts du vol, possibilité de défricher de nouvelles lignes plus facilement, ajout de nouvelles fréquences à moindre risque...), l'A321XLR va désormais pouvoir se multiplier aux quatre coins du monde, en particulier sur des liaisons transatlantiques, entre les Amériques, entre l'Europe et l'Asie...



La compagnie de lancement sera Iberia qui prévoit d'introduire l'appareil entre Madrid et Boston le 14 novembre prochain. Plus de 500 A321XLR ont été commandés à Airbus à ce jour.

