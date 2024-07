Farnborough 2024 : Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace montent à bord du démonstrateur PioneerLab d'Airbus

Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace, deux entités du groupe américain RTX, viennent d'être retenus par Airbus Helicopters pour participer au développement d'un système de propulsion hybride-électrique qui sera testé à bord du démonstrateur PioneerLab à partir de 2027.



Annoncé l'année dernière, ce démonstrateur technologique se base sur l'hélicoptère biturbine à succès H145 d'Airbus et vise à apporter un gain en consommation de carburant pouvant aller jusqu'à 30% par rapport à un H145 conventionnel. Ce démonstrateur vise ainsi à étudier les bénéfices potentiels de l'hybridation pour certaines phases de vol ou une motorisation classique n'est pas la plus efficiente, ainsi qu'à profiter de la forte puissance pouvant être générée durant les décollages et atterrissages. Le gain de consommation sera ainsi directement traduit par une réduction des émissions et par une distance franchissable accrue. L'hybridation des hélicoptères peut aussi apporter une marge de sécurité supplémentaire durant les phases critiques ou lors d'une panne.



Les deux turbines seront ainsi remplacées par des moteurs dérivés du PW210 de Pratt & Whitney Canada, un moteur pouvant délivrer une puissance de 900 chevaux sur arbre, et qui seront reliés à deux moteurs électriques accompagnés des contrôleurs associés produits par l'équipementier Collins Aerospace via une boîte de transmission commune. Le système de propulsion électrique sera ainsi composé de deux ensembles de 250 kW.



« Le moteur et le contrôleur combinés de 250 kW que nous concevons pour PioneerLab font partie de notre famille de moteurs et de contrôleurs électriques qui peuvent être augmentés ou réduits pour répondre à l'avenir besoins d'électrification des aéronefs sur plusieurs segments », a annoncé Henry Brooks, le président de la division Power & Controls de Collins Aerospace. « En faisant partie des architectures de propulsion hybride-électrique ou aidant à électrifier les systèmes embarqués, ces moteurs et contrôleurs soutiendront l'engagement de l'industrie à réduire les émissions carbone des futures plateformes » a-t-il ajouté.



L'équipementier américain travaille sur des systèmes de propulsion hybride-électrique depuis plusieurs années, notamment par les biais de l'initiative STEP-Tech (Scalable Turboelectric Powertrain Technology) aux États-Unis, sur la gamme de puissance de 100 à 500kW, voire jusqu'à 1MW, et sur le projet SWITCH (Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-electrics) en Europe, qui vise à introduire un système hybridation électrique sur les deux arbres d'un moteur GTF pour l'aviation commerciale.



Pour le démonstrateur PioneerLab d'Airbus Helicopters, Collins Aerospace pourra s'appuyer sur son centre de recherche dédié aux technologies de commandes électroniques et de systèmes moteurs implanté à Solihull, près de Birmingham (Angleterre), avec le soutien de l'Aerospace Technology Institute (ATI) du Royaume-Uni. Le site de Solihull va ainsi concevoir, développer et produire les moteurs électriques et les contrôleurs associés.



Pour rappel, la plateforme PioneerLab est partiellement financée par le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Action climatique (BMWK) à travers son programme de recherche LuFo. Les vols d'essai du système de propulsion hybride-électrique développé par Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace seront effectués depuis le centre d'Airbus Helicopters de Donauwörth, en Bavière.