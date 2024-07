Farnborough 2024 : Aura Aero s'installe aussi en Floride

Aura Aero a décidé de développer plus vite son empreinte industrielle et de se rapprocher de ses clients américains. A l'occasion du salon de Farnborough, l'avionneur français a annoncé que ses projets l'avaient mené en Floride. A la suite du partenariat signé avec l'université aéronautique Embry-Riddle en 2023, il va ouvrir dès 2024 une usine pour la famille Integral puis un site industriel pour ERA.



La toute première usine d'Aura Aero aux Etats-Unis se situera sur le site de l'université à Daytona Beach. Aura y disposera d'un hangar d'une surface de 1 000 m² pour le développement de ses avions électriques et pour aménager et livrer les appareils de la famille Integral - qui vise notamment le marché de la formation. Elle ouvrira à la fin de l'année.



Un autre site industriel sera par la suite implanté dans l'Etat américain, dédié cette fois au programme ERA (l'avion hybride-électrique de 19 places visant le marché régional). Il couvrira une surface de 46 000 m² et abritera des activités de production, d'assemblage, d'essais et de livraison pour ERA.



« Nous sommes heureux et fiers de révéler les projets d'expansion d'Aura Aero aux États-Unis et le développement de notre empreinte industrielle en Floride. Soutenus par l'État de Floride, Space Florida et notre partenaire Embry-Riddle, nous disposons de l'écosystème parfait pour proposer une nouvelle génération d'avions à nos clients américains », commente Jérémy Caussade, président et co-fondateur de l'avionneur toulousain.



Pour rappel, le premier vol d'ERA est prévu pour le début de l'année 2027, avec une certification pouvant intervenir en 2028.