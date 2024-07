Sabena technics remporte un gros contrat de la part d'Airbus DS pour la flotte française d'A330 MRTT

Sabena technics a remporté un important contrat de la part d'Airbus Defence and Space pour soutenir la flotte d'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Les 12 Phénix opérés par l'Escadron de transformation Phénix (ETP) de la 31ème Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques (EARTS) bénéficieront ainsi d'une large gamme de services de la part de la société MRO française sur une période de 12 ans.



Sabena Technics va ainsi s'installer dans le hangar Mercure du Pôle Aéronautique Jean Sarrail d'Istres pour se rapprocher au plus près de la flotte française d'A330 MRTT. La société de maintenance assurera les grandes visites programmées des appareils (inspections des 6 et 12 ans), des inspections supplémentaires de niveau inférieur sur demande, des travaux de maintenance non programmés « dans un délai très court », des travaux de modification sur demande ainsi que des opérations de maintenance sur les kits médicaux.



« Nous sommes ravis et fiers qu'Airbus Defense and Space ait choisi Sabena technics pour maintenir en condition opérationnelle la flotte stratégique de MRTT de l'armée de l'air. Sabena technics, partenaire de longue date du ministère des Armées, possède une grande expérience dans la maintenance des avions ravitailleurs du gouvernement français. Nos équipes de spécialistes expérimentés, en quête permanente de sécurité des vols et de performance opérationnelle, s'engageront pleinement à fournir un service à la hauteur des attentes d'Airbus Defense and Space et du client final, l'armée de l'air française », a annoncé Philippe Rochet, le président du groupe Sabena technics.



La société MRO française mettra également en place un guichet unique pour la distribution de pièces de rechange et d'outillages pour les mécaniciens de l'AAE, Un guichet unique pour la distribution de pièces détachées et d'outillages directement aux mécaniciens de l'armée de l'air et de l'armée de l'espace, jusqu'à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, Sabena technics proposera des services d'échange de pneumatiques et de recharge de batteries, ainsi qu'un soutien aux équipes de l'AAE pour l'entretien des A330 MRTT. Enfin, Sabena technics sera également en mesure d'effectuer des réparations sur demande partout dans le monde.



La Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) et la Direction générale de l'armement (DGA) avaient attribué les marchés du maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte d'Airbus A330 MRTT Phénix de l'AAE à Airbus Defence and Space (pour les cellules et équipements) et à Rolls-Royce (pour les moteurs Trent 700) l'année dernière. Le groupe Sabena technics agira ainsi comme sous-traitant d'Airbus Defence and Space sur ces appareils.



Pour rappel, l'EARTS aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main), des appareils qui seront convertis en A330 MRTT pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix dans les prochaines années.