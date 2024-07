Farnborough 2024 : le groupe Abra souhaite acquérir des Airbus A350

Le groupe Abra prévoit d'étendre les capacités de ses compagnies. Dans le cadre du salon de Farnborough, la maison-mère d'Avianca et de GOL a signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de cinq A350-900. L'objectif est de faire croître encore ses opérations internationales et d'introduire de nouvelles routes à son réseau.



Adrian Neuhauser, le directeur général du groupe, promet « une meilleure connectivité entre [l'Amérique du Sud] et l'Europe, et cela consolidera Abra comme l'un des groupes de transport aérien les plus importants et les plus compétitifs d'Amérique latine. La sélection des appareils est conforme aux annonces stratégiques que nous avons faites cette année et s'inscrit dans le cadre de notre vision à long terme. »



Le groupe Abra est en effet engagé dans une forte expansion de ses activités, qui s'est récemment traduite par un projet d'acquisition de la compagnie espagnole Wamos Air et un projet de rapprochement avec Volotea, pour assurer les connexions de ses vols long-courrier avec le réseau européen.



Avianca avait déjà été cliente de l'A350-900 il y a dix ans - au travers d'Avianca Brasil et du groupe Synergy à l'époque - mais avait dû annuler sa commande en raison de difficultés financières. Sa flotte se compose actuellement de 111 appareils de la famille A320 (dont 37 A320neo) et quinze Boeing 787.