Airbus enregistre une commande pour 36 A321neo et un A350 d'un client anonyme

Dans le cadre de la publication de son bilan mensuel, Airbus a indiqué qu'il avait livré 67 appareils à une quarantaine de clients en juin. Les livraisons se répartissent entre sept A220, 53 appareils de la famille A320neo, trois A330neo et quatre A350.



Les commandes sont à un bon niveau. L'avionneur a notamment enregistré une commande d'un client qui n'a pas souhaité révéler son identité pour 36 A321neo et un A350-900. Ces appareils s'ajoutent aux accords conclus par IndiGo pour trente A350-900, Uzbekistan Airways pour deux A320neo supplémentaires et Airbus Defense & Space pour quatre A330-200.



Ainsi, depuis le début de l'année, l'avionneur a enregistré des commandes pour 327 appareils (310 en net), tandis qu'il a livré 323 appareils à 65 clients.



Au milieu de l'année, il ne se trouve donc pas encore tout à fait à mi-chemin de son objectif de livraisons pour 2024, fixé à 770 appareils. Airbus a en effet été contraint de réviser ses ambitions à la baisse à la fin du mois de juin, en raison des difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement.