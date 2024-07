Portrait d'athlète : « Je vis les JOP comme un vrai projet professionnel et industriel », Claire Ghiringhelli, rameuse et responsable RH chez Safran

Claire Ghiringhelli a débuté sa carrière comme ingénieur chimiste et a gravi les échelons chez Arianegroup puis Safran, jusqu'à devenir responsable du pôle matériaux et procédés de Safran Composites. Lorsqu'une lourde opération l'a rendue paraplégique, Claire ne s'est pas laissé aller. Elle a rapidement repris le travail et s'est réorientée vers les Ressources humaines mais s'est également investie dans l'aviron. A force d'entraînement et de motivation, elle a décroché une qualification pour les jeux paralympiques dans cette discipline et représentera la France à Vaires-sur-Marne fin août.



Claire Ghiringhelli à l'entraînement. Image © Safran



A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Podcast de l'Aviation met en avant des athlètes travaillant dans le secteur aéronautique. Cette semaine, Claire Ghiringhelli nous présente son parcours, qui l'a menée d'ingénieur matériaux à responsable RH et compétitrice en aviron.Claire Ghiringhelli a débuté sa carrière comme ingénieur chimiste et a gravi les échelons chez Arianegroup puis Safran, jusqu'à devenir responsable du pôle matériaux et procédés de Safran Composites. Lorsqu'une lourde opération l'a rendue paraplégique, Claire ne s'est pas laissé aller. Elle a rapidement repris le travail et s'est réorientée vers les Ressources humaines mais s'est également investie dans l'aviron. A force d'entraînement et de motivation, elle a décroché une qualification pour les jeux paralympiques dans cette discipline et représentera la France à Vaires-sur-Marne fin août.Elle raconte l'accompagnement et la solidarité de Safran et de ses anciens collègues du pôle matériaux et procédés pour la soutenir dans son entraînement mais aussi dans l'élaboration d'une assise en carbone adaptée pour son aviron.