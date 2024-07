Farnborough 2024 : Airbus et Tata officialisent la mise en place de la chaîne d'assemblage final de l'hélicoptère H125 en Inde

Tata Advanced Systems Limited (TASL) et Airbus Helicopters ont profité du salon aéronautique de Farnborough pour formaliser le contrat de la future chaîne d'assemblage final (FAL) dédiée à l'hélicoptère léger H125 qui sera implantée en Inde.



Ce projet avait été dévoilé en janvier dernier par le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, et par le président de Tata Sons, N. Chandrasekaran lors de la visite officielle du Président de la République Emmanuel Macron en Inde.



La mise en place de la ligne d'assemblage prendra 24 mois et les livraisons des premiers H125 « Made in India » devraient commencer en 2026. Ces hélicoptères Écureuil seront destinés au marché indien, mais aussi à certains pays voisins.



Airbus Helicopters précise par ailleurs que le choix de l'emplacement de la FAL, décidé conjointement par Airbus et le groupe Tata, « a bien avancée » et qu'il sera communiqué prochainement.



Pour rappel, cette FAL sera en charge de l'intégration des principaux assemblages de composants, de l'avionique et des systèmes de mission, de l'installation des faisceaux électriques, des circuits hydrauliques, des commandes de vol, des composants dynamiques, du système de carburant et du moteur. Elle effectuera également les tests, la qualification et la livraison des H125 aux clients.



Airbus Helicopters rappelle aussi que sa famille Écureuil est la plus vendue au monde dans sa catégorie, avec une flotte qui a accumulé plus de 40 millions d'heures de vol. Le H125 est par ailleurs le seul hélicoptère à avoir atterri sur le mont Everest, démontrant son agilité à opérer dans des environnements extrêmes à haute altitude.



Cette nouvelle ligne d'assemblage finale sera aussi la deuxième FAL mise en place en Inde par Airbus, avec la nouvelle ligne d'assemblage de l'avion de transport militaire C295 à Vadodara (Gujarat).