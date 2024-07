Le groupe Saudia confirme ses engagements pour jusqu'à 100 Lilium Jets

Lilium vient de signer un contrat majeur dans son histoire. Le groupe Saudia a confirmé ses engagements pour jusqu'à une centaine de Lilium Jets, avec une commande ferme pour cinquante appareils et des options pour autant. Un protocole d'accord avait été signé en octobre 2022. C'est le plus important contrat signé au Moyen-Orient pour l'avionneur allemand et la plus importante commande de la part d'une compagnie aérienne qui prévoit d'exploiter l'appareil.



Lilium précise que le contrat définit notamment le calendrier des futures livraisons, qui devraient débuter en 2026, des garanties de performances et des garanties de disponibilité des pièces détachées. Un accord « Lilium POWER-ON » est également en préparation pour assurer la maintenance de la flotte d'avions et les services de soutien.



Le groupe Saudia précise quant à lui que les opérations des appareils électriques seront gérées par sa filiale Saudia Private. Les Lilium Jets pourront transporter...