Embraer continue d'afficher un carnet de commandes record et des livraisons en hausse

A la veille du salon de Farnborough, Embraer a publié son bilan pour le deuxième trimestre de 2024. Malgré la traditionnelle augmentation importante de ses livraisons par rapport au premier trimestre, le carnet de commandes n'a pas perdu en valeur et reste au plus haut depuis sept ans, avec pour 21,1 milliards de dollars de commandes.



Le deuxième trimestre a vu Embraer livrer 47 appareils, répartis entre 27 avions d'affaires, dix-neuf avions commerciaux et un C-390, des livraisons équivalentes à celles de l'année dernière. Le contrat majeur conclu sur la période est une commande de vingt E195-E2 de Mexicana.



Sur le semestre, les livraisons atteignent ainsi 72 appareils : 45 avions d'affaires (contre 38 au premier semestre 2023), 26 avions commerciaux (contre 24) et un C-390 (stable). Embraer souligne qu'il estime pouvoir livrer entre 125 et 135 avions d'affaires et entre 72 et 80 avions commerciaux sur l'année,...