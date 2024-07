Boeing débute les vols de certification du 777-9

C'est du côté du programme 777X que viennent les bonnes nouvelles chez Boeing. L'avionneur a annoncé qu'il avait obtenu l'autorisation d'inspection de type (TIA - Type inspection authorization) de la FAA, lui permettant de lancer officiellement les essais de certification de l'appareil. Le premier vol de certification a eu lieu le 12 juillet à Boeing Field (Seattle), « une étape importante alors que nous travaillons sous la surveillance de notre autorité de régulation pour certifier l'appareil et les livrer à nos clients dans le monde », indique l'avionneur dans un tweet.



La TIA est un document délivré par la FAA lorsqu'elle estime qu'un appareil est capable remplir les critères de certification et peut donc faire campagne avec des experts gouvernementaux à bord pour obtenir les certificats nécessaires. Dans le cas du 777-9, il a tardé à arriver. Alors que le programme était déjà en retard sur son calendrier initial (qui ciblait 2020 pour la première livraison), la FAA avait dès 2021 refusé de l'octroyer, certains systèmes n'étant selon elle pas assez matures et certains correctifs devant être apportés. Boeing avait alors fixé à 2023 l'objectif d'entrée en service, avant de le repousser à nouveau à 2025, date qui reste officiellement visée aujourd'hui, même si l'un des opérateurs de lancement Emirates n'attend pas son premier appareil avant 2026.



Quatre appareils participent au programme d'essais en vol. Ils ont déjà accumulé 3 500 heures de vol dans le cadre des essais internes de Boeing.



Lancé en 2013 et motorisé par le GE9X de GE Aerospace, le programme 777X compte pour le moment deux appareils : le 777-9, qui pourra transporter 426 passagers dans une configuration biclasse standard et parcourir 13 500 km, et le 777-8F, pour le transport de fret et capable d'acheminer 112 tonnes de marchandises.