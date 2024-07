Airbus inaugure sa dernière ligne d'assemblage structurel pour l'A321XLR à Hambourg

Airbus achève la mise en place de ses capacités industrielles pour la production en série de l'A321XLR. L'avionneur a en effet inauguré au début du mois de juillet une nouvelle ligne d'assemblage structurel dans le hangar 246 à Hambourg-Finkenwerder, où seront assemblées les sections entourant le réservoir central arrière (RCT), qu'Airbus décrit comme le « coeur » de l'appareil puisqu'il lui confère ses capacités long-courrier.



L'ancien hangar A380 verra l'intégration des éléments d'installation du RCT dans les sections 15 et 17, l'installation du réservoir, l'assemblage de ces sections puis la jonction de ce tronçon arrière ainsi formé avec les sections 18 et 19 (la queue de l'appareil), formant l'ensemble du fuselage arrière de l'A321XLR. Pour cela, 300 salariés d'Airbus disposeront de 24 000 m² de surface de production.



Airbus s'est attaché à moderniser autant que possible son système de production, avec des outils de pointe et des...