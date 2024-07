Farnborough 2024 : Comment RTX met plein gaz vers l'aviation hybride-électrique

C'est une tendance qui deviendra bientôt une réalité dans le mode de l'aviation, en particulier dans le domaine des nouvelles mobilités et dans l'aviation régionale. Et l'un des plus grands groupes aéronautiques mondiaux, le groupe américain RTX, fait des avancées significatives dans l'hybridation électrique.



Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace ont ainsi été retenus par Airbus Helicopters pour participer au développement d'un système de propulsion hybride-électrique qui sera testé à bord du démonstrateur H145 PioneerLab à partir de 2027. L'hélicoptère disposera alors de deux ensembles de motorisation électrique de 250 kW associées à des turbines PW210 (



L'ensemble modulaire STEP-Tech progresse vers l'hybridation à 50%



Le démonstrateur hybride-électrique STEP-Tech (Scalable Turboelectric Powertrain Technology), qui préfigure ce que pourra être une architecture propulsive distribuée pour des aéronefs comme les e-VTOL ou de petits avions régionaux, vient ainsi de franchir une étape importante avec la validation des essais de toute la chaîne de l'ensemble propulsif. Le démonstrateur, qui comprend en effet le moteur thermique, les batteries, les contrôleurs de puissance et les propulseurs associés a ainsi été testé de façon soutenue au centre de recherche technologique de Pratt & Whitney à East Hartford (Connecticut).



Le démonstrateur STEP-Tech s'intéresse à la gamme de puissance 100-500 kilowatts, avec une capacité d'évolution pouvant aller jusqu'à 1 mégawatt, voire même plus. Pour l'instant, le système propulsif est configuré pour 250 kilowatts avec un turbogénérateur et des batteries qui alimentent un contrôleur associé à une paire de propulseurs, le tout sous un circuit électrique de 800 volts.



Zuber Baig, chercheur technique principal Electrical Systems chez Pratt & Whitney, précise que cette étape majeure a notamment permis de faire fonctionner les propulseurs indépendamment de leur source d'énergie et de valider le réseau électrique haute tension. « Nous avons pu extraire l'énergie de notre système de batterie, la faire passer par le système de 800 volts, démarrer notre turbogénérateur et le faire fonctionner au ralenti » annonce-t-il. Il ajoute aussi que le démonstrateur progresse maintenant vers une configuration avec une hybridation à 50%, et avec un système électrique d'un mégawatt associé à un moteur thermique de même puissance.



Mais Zuber Baig explique aussi que STEP-Tech repose particulièrement sur le contrôleur de moteur développé par Collins Aerospace dans son centre de recherche dédié aux technologies de commandes électroniques et de systèmes moteurs, un centre implanté à Solihull, près de Birmingham (Angleterre). Ce centre de R&D, qui emploie plus de 130 personnes et est soutenue par l'Aerospace Technology Institute (ATI) du Royaume-Uni, se consacre principalement au domaine des moteurs électriques et des contrôleurs de moteur.



Kalyani Menon, Senior Engineer of Propulsion Electrification chez Collins Aerospace, annonce ainsi que les contrôleurs qui y sont développés ont été déclinés pour trois puissances : 125, 250 et 500 kilowatts. « C'est une technologie évolutive, une approche modulaire qui nous permettra de répondre aux besoins de diverses industries et de diverses plateformes aéronautiques » expose-t-elle. Kalyani Menon explique aussi que le groupe RTX travaille en collaboration avec de nombreux clients pour définir les besoins, pour comprendre les études des différentes architectures. « Mais nous concentrons également sur l'aspect fabrication de ces produits et pas seulement sur une activité de développement technologique » ajoute-t-elle.



Le projet européen HECATE franchit la phase de conception préliminaire



Collins Aerospace avance aussi sur HECATE (Hybrid-ElectriC Regional Aircraft Distribution Technologies), un projet mené sous l'initiative Clean Aviation de l'Union européenne et dont l'équipementier dirige le comité de pilotage du projet depuis deux ans depuis son site de Solihull. HECATE comprend notamment Safran, Airbus Defence and Space, Leonardo et réunit un total de 37 partenaires répartis dans 10 pays européens.



Le projet, qui vise à concevoir un nouveau réseau de distribution d'énergie dans l'optique d'un avion régional hybride électrique de plus grande dimension vient ainsi de franchir l'étape de la revue de conception préliminaire PDR. Collins Aerospace a ainsi obtenu le PDR pour les systèmes de conversion d'énergie et de distribution secondaire, tandis que Safran a obtenu le PDR pour la distribution primaire, les systèmes de gestion de l'énergie et le câblage. Le programme devrait ainsi atteindre la maturité TRL4 et la revue critique de conception d'ici la fin de l'année. « L'objectif c'est de passer aux démonstrations au sol, d'atteindre le TRL5 fin 2025, et nous sommes sur la bonne voie pour cela » annonce Kalyani Menon.



« Ce que nous apporte HECATE, c'est que nous travaillons sur des technologies qui permettent de faire fonctionner des systèmes à des tensions très élevées » poursuit-elle. « Mais tous ces projets sont des démonstrateurs technologiques, et nous devrons nous lancer vers un produit et le commercialiser au cours des prochaines années » a-t-elle ajouté.



À la question de savoir s'il pourrait y avoir un jour une convergence entre les travaux menés à Longueuil (Québec) par Pratt & Whitney Canada sur le banc d'essai volant Dash 8-100 (avec son moteur de 1 MW) et le projet HECATE, Kalyani Menon nous explique que le programme canadien se concentre uniquement sur la démonstration du côté propulsion, c'est à dire sans la partie liée aux technologies de distribution. « Mais nous espérons également aller potentiellement vers un programme Clean Aviation Phase 2 pour faire voler HECATE sur un démonstrateur en vol » a-t-elle précisé.





Un ingénieur de Collins Aerospace travaillant sur HECATE à Solihull, près de Birmingham.



Des ambitions aussi sur les avions monocouloirs



Le groupe RTX travaille aussi sur des projets d'hybridation pour des avions commerciaux encore plus gros, avec par exemple le projet SWITCH (Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-electrics) mené sous l'initiative Clean Aviation par le motoriste allemand MTU Aero Engines, en collaboration avec Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace et Airbus. L'idée est notamment d'apporter une couche d'hybridation électrique sur les deux arbres d'un réacteur GTF de Pratt & Whitney, avec deux moteurs électriques développés par Collins Aerospace (500kW pour la partie haute vitesse et 1 MW pour la partie basse vitesse), Pratt & Whitney étant quant à lui en charge de l'intégration de cette nouvelle puissance parallèle sur le réacteur.





Un GTF modifié dans le cadre du projet SWITCH



Mais pour aller plus loin, Zuber Baig concède que la marche à gravir est bien plus haute, avec des systèmes nécessitant une puissance de l'ordre de 10 mégawatts pour une hybridation à 50%. « La technologie nécessaire n'est tout simplement pas encore là, et elle ne sera pas là à court terme ».



En attendant, Collins Aerospace a inauguré en octobre un nouveau centre technologique à Rockford (Illinois) baptisé « The Grid ». Ce centre de R&D s'étale sur une superficie de près de 2500 m2 et dispose d'une capacité d'essais initiale de 8 mégawatts pour développer et tester des composants de la propulsion hybride-électrique. Y seront notamment testés le moteur électrique de 1 MW et le programme SWITCH.

