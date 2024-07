Dassault Aviation : le carnet de commandes du Rafale atteint un nouveau sommet

Dassault Aviation a vu le carnet de commandes de son avion de combat Rafale atteindre un nouveau sommet à la fin du 1er semestre, grâce à la contractualisation de la troisième tranche de 18 appareils destinée à l'Indonésie (sur un total de 42).



L'avionneur français a livré 6 Rafale à la France durant les six premiers mois de l'année et son backlog comprend désormais 223 avions de combat à livrer, nouveau record. Ces appareils sont repartis en 64 avions destinés à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) et 159 destinés à l'export.



Le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, a annoncé qu'il prévoyait l'assemblage de trois avions de combat par mois à partir de 2025 contre deux par mois cette année. L'avionneur français avait déjà indiqué en janvier qu'il se rapprochait de la cadence 2 et que certaines usines en amont étaient déjà pratiquement à la cadence 3, avec une concrétisation sur la chaîne d'assemblage finale à Mérignac attendue dans « un ou deux ans ».



Du côté des avions d'affaires Falcon, Dassault Aviation a annoncé avoir livré 12 appareils au cours du premier semestre (contre 9 sur la même période l'année dernière), dont des exemplaires du nouveau Falcon 6X. La gamme Falcon a également décroché des commandes pour 11 appareils depuis le début de l'année. Le backlog s'établit ainsi à 83 Falcon au 30 juin.



Le carnet de commandes (civil et militaire) bat ainsi un nouveau record pour une valeur de 41,2 milliards d'euros (contre 38,5 milliards il y a six mois), l'équivalent de 10 années d'activité.



Compte tenu des problèmes persistants sur la supply-chain, Dassault Aviation reste sur ses objectifs du début de l'année, soit un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2023 (proche des 6 milliards d'euros) et la livraison de 20 Rafale et 35 Falcon.