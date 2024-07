Farnborough 2024 : le salon aéronautique des paradoxes

Plus de quatre ans après le début d'une importante crise économique mondiale liée à la pandémie, le grand salon aéronautique international de Farnborough va ouvrir ses portes la semaine prochaine dans un contexte assez particulier.



Bien sûr, la reprise du trafic aérien aux quatre coins du monde devrait une nouvelle fois rendre impératives les prises de commandes d'avions commerciaux auprès d'Airbus et Boeing, avec des créneaux de livraisons qui continueront à glisser vers la première moitié de la prochaine décennie en ce qui concerne les monocouloirs. Pour les gros-porteurs, le salon britannique pourrait surtout confirmer la forte reprise constatée sur ce segment depuis dix-huit mois, en particulier en Asie, au Moyen-Orient et au Proche-Orient.



La société de conseil britannique IBA prédit d'ailleurs des commandes ou engagements pour un millier d'appareils durant le salon, de quoi prolonger d'au moins une année la visibilité à long terme des...