Pratt & Whitney va étendre les capacités MRO du GTF à Singapour

Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) va augmenter les capacités de son centre MRO moteur de Singapour, Eagle Services Asia (ESA), pour pouvoir accueillir davantage de réacteurs GTF (Geared turbofan). Cette annonce intervient alors que se tient le salon MRO Asia-Pacific à Singapour les 26 et 27 septembre.



La joint-venture formée par le motoriste américain et la division MRO de Singapore Airlines (SIAEC) verra ainsi ses installations s'étendre de 4460 m2, ce qui permettra une augmentation des deux tiers de la capacité actuelle.



« Pratt & Whitney investit à l'échelle mondiale pour soutenir la flotte GTF. Dans le cadre de cette expansion, nous augmenterons nos effectifs et assurerons une formation approfondie du personnel afin d'être bien équipés pour répondre à la demande croissante », a déclaré Shangari Meleschi, vice-président des opérations après-vente pour la région Asie-Pacifique et Turquie. « Nous nous engageons à maintenir la confiance de nos clients alors que nous travaillons sur les impacts du plan de gestion de flotte GTF » a-t-il ajouté.



Le PW1100G-JM équipe de nombreux appareils de la famille A320neo volant en Asie-Pacifique aujourd'hui.



Eagle Services Asia avait pour la première fois accueilli un PW1100G-JM pour son entretien en janvier 2019, une première pour ce type de moteur en Asie du Sud-Est.



Spécialisé à ses débuts en 1998 pour répondre aux besoins des opérateurs de PW4000 dans la région Asie-Pacifique, Eagle Services Asia a déjà investi près de 85 millions de dollars (74 millions d'euros) pour moderniser ses installations afin de pouvoir développer ses capacités d'entretien sur le GTF.



Pratt & Whitney rappelle par ailleurs que le réseau de soutien du GTF a plus que doublé de taille depuis 2019, avec désormais 13 centres opérationnels dans le monde. Six autres doivent les rejoindre d'ici 2025.