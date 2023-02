Delta Air Lines inaugure son nouveau centre MRO dédié aux GTF de Pratt & Whitney

Delta TechOps, la division MRO de Delta Air Lines, vient d'ouvrir une nouvelle installation de maintenance à Atlanta qui est entièrement dédiée à la famille de réacteurs GTF de Pratt & Whitney.



Affichant une superficie de plus de 14000 m2, cette nouvelle installation se veut déjà l'une des plus importantes du réseau de soutien mondial des moteurs à réducteur de Pratt & Whitney et vient ainsi répondre aux besoins croissants des opérateurs, en particulier en Amérique du Nord. Ce nouveau centre a été inauguré le 7 février.



Le nouvel atelier moteur de la division MRO de Delta disposera d'une capacité de 300 révisions par an, avec des moyens de démontage, d'assemblage et de test pour les versions PW1100G-JM (famille A320neo) et PW1500G (famille A220). Il est équipé d'une soixantaine de bancs, mais Delta TechOps annonce qu'il y aura la possibilité d'en ajouter d'autres à l'avenir.



Après l'annonce officielle de 2019, Delta Air Lines avait officiellement intégré le réseau de soutien du motoriste américain pour sa famille GTF au premier semestre 2020. Une première visite de maintenance complète d'un PW1100G-JM était alors intervenue dans un atelier de Delta TechOps à Atlanta en août 2020. une opération qui avait permis aux équipes de Delta TechOps de se former et de décrocher la certification nécessaire pour lancer cette nouvelle capacité de réparation. Un premier PW1500G a quant à lui été accueilli à la fin du mois de janvier dans la nouvelle installation.



Pour rappel, Delta Air Lines est un important partenaire de Pratt & Whitney, avec actuellement plus de 260 appareils équipés de ses moteurs. Quant aux GTF, la compagnie aérienne américaine est opératrice de la famille A220 depuis octobre 2018 (59 exemplaires en flotte) et de l'A321neo depuis l'année dernière (21 exemplaires).



Pratt & Whitney avait par ailleurs prolongé un accord avec Delta TechOps l'année dernière pour lui confier des moteurs commerciaux matures supplémentaires, en particulier des PW2000 (Boeing 757) et PW4000-94 (767 et Airbus A300/A310).