MRO : N3 Engine Overhaul Services ajoute le Trent 1000 TEN à son portefeuille

N3 Engine Overhaul Services (N3), coentreprise formée par Rolls-Royce et Lufthansa Technik en 2007, vient d'ajouter le moteur Trent 1000 TEN à ses capacités de maintenance.



N3 vient de recevoir l'approbation de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile (LBA) pour intervenir sur ce type de réacteur le 8 décembre. Le Trent 1000 est l'une des deux motorisations du Boeing 787, avec le GEnx de GE Aerospace.



Cette nouvelle capacité marque donc aussi l'entrée de N3 dans le monde Boeing, la société MRO allemande pouvant jusqu'à présent intervenir sur quatre moteurs de la famille Trent de Rolls-Royce et tous dédiés à la gamme de gros-porteurs Airbus : Trent 500 (depuis 2007, A340-500/600) puis Trent 700 (A330), Trent 900 (A380) et Trent XWB 84-K (A350).



N3 Engine Overhaul Services a révisé plus de 1 400 moteurs depuis sa création. La société entend augmenter ses capacités de maintenance dans les prochaines années pour atteindre 250 moteurs par an, contre une capacité maximale de 160 moteurs aujourd'hui. Pour cela, N3 va étendre son site de Thuringe avec l'agrandissement du bâtiment principal et la construction d'un centre logistique. Les travaux devraient être lancés au second semestre 2023.



L'augmentation des capacités du shop moteur allemand devrait ainsi être accompagnée de nouveaux recrutements, N3 tablant sur un effectif de plus de 1000 personnes contre près de 800 actuellement.



Pour rappel, si les cinq premiers Boeing 787 du groupe Lufthansa sont équipés de moteurs GEnx, les 27 suivants seront en revanche motorisés par des Trent 1000. Ces appareils sont attendus à partir de l'année prochaine.