EME Aero monte en puissance

La joint-venture formée par Lufthansa Technik et MTU Aero Engines en Pologne pour l'entretien des réacteurs de la famille Purepower de Pratt & Whitney vient d'ajouter une nouvelle capacité à son portefeuille. EME Aero a en effet décroché la certification EASA 145 pour le PW1500G qui motorise la famille A220 d'Airbus. Le centre de maintenance moteur polonais a également obtenu l'aval de la compagnie aérienne SWISS et vient d'accueillir son premier PW1500G en révision.



« L'introduction de la série PW1500G dans notre atelier marque une étape importante dans la courte histoire de l'entreprise, car les exigences techniques de cette technologie de moteur sont exigeantes. Le PW1500G va engendrer plus de 35 visites en atelier cette année et l'année prochaine et étend les capacités d'EME Aero » a précisé Robert Maślach, le général des opérations d'EME Aero.



La coentreprise de Lufthansa Technik et MTU, qui est le fruit...