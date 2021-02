Air France signe son contrat avec Pratt & Whitney sur les GTF de ses Airbus A220 et leur maintenance

Pratt & Whitney a annoncé que le groupe Air France-KLM avait signé le contrat portant sur l'acquisition des PW1500G qui équiperont la flotte de 60 Airbus A220-300 d'Air France. Il porte ainsi sur plus de 120 GTF.



Le contrat s'accompagne également d'un accord de services à long terme qui prévoit que la maintenance des moteurs soit réalisée par AFI KLM E&M avec le soutien de Pratt & Whitney.



Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, avait indiqué il y a un an que la division MRO du groupe prendrait en charge la maintenance des A220 et qu'elle souhaitait également assurer celle des moteurs. Elle déclarait à l'époque que « les discussions [étaient] terminées avec le motoriste pour caler la façon d'industrialiser la maintenance ».



Le premier A220 est attendu en septembre 2021. Les appareils remplaceront les A318 et A319 de la compagnie française.

