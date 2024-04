Lufthansa Technik Malta a célébré la réalisation d'un premier chantier sur Boeing 787. La société a en effet achevé une grande visite (check C) sur un 787-9 de LOT Polish Airlines (immatriculé SP-LSC).



Il s'agit également du premier événement de maintenance en base réalisé pour la compagnie polonaise.



Lufthansa Technik Malta avait annoncé fin 2023 qu'elle allait se doter d'une capacité de maintenance sur le Boeing 787. Elle a depuis investi plusieurs millions d'euros dans la préparation des opérations de soutien, notamment dans la formation des techniciens et l'acquisition des outils et matériaux nécessaires.



(Photo © Lufthansa Technik Malta)