Avions commerciaux : la part du leasing atteint un nouveau record

Steven Udvar Hazy, le célèbre fondateur d'Air Lease (et d'ILFC à une autre époque) et Aengus Kelly, le PDG d'AerCap, ne s'étaient décidément pas trompés alors que l'on était encore au tout début de la pandémie en 2020. La part des loueurs dans la flotte mondiale d'avions commerciaux a bien continué à croître ces quatre dernières années, portée par de multiples opérations de « sale and lease-back ».



Elles sont même quasiment devenues la norme pour les compagnies aériennes, après des années financièrement très difficiles, et alors que les besoins en capacité et en renouvellement de flotte n'ont jamais été aussi importants. Ces opérations financières ont aussi permis aux opérateurs de se désendetter, en particulier pour celles qui ont profité des aides gouvernementales pour pouvoir survivre.



La bascule des 50% est ainsi intervenue quelques mois après le déclenchement de la pandémie en 2021 et les...