IndiGo passe au long-courrier et commande 30 Airbus A350

L'appétit d'IndiGo semble insatiable. Forte de son positionnement sur l'un des marchés les plus dynamiques du monde dans le transport aérien, la compagnie indienne a donné un nouveau coup d'accélérateur à sa croissance et a décidé de se doter d'une flotte de gros-porteurs. Elle a ainsi signé une commande ferme auprès d'Airbus pour trente A350-900, le 25 avril, avec des droits d'achat pour 70 appareils supplémentaires.



IndiGo indique que les livraisons doivent débuter en 2027. La configuration cabine n'a quant à elle pas encore été déterminée.



Cette commande fait suite à un contrat record dévoilé lors de la dernière édition du salon du Bourget, portant sur l'acquisition de 500 monocouloirs d'Airbus, répartis entre A320neo, A321neo et A321XLR - et portant à près d'un millier le nombre de monocouloirs qu'elle doit réceptionner sur plus de dix ans. A ce moment-là déjà, il était prévu que le rayon d'action de la compagnie s'allonge et elle souhaitait notamment desservir l'Europe en propre avec ses A321XLR (notamment l'Italie et la Grèce).



Une première entorse à son modèle low-cost avait été effectuée dès 2023, avec la location de deux Boeing 777-300ER à Turkish Airlines - dont elle commercialise la classe économique - pour ses liaisons vers Istanbul. Elle a également conclu plusieurs accords de partage de codes avec la compagnie turque, Air France-KLM, British Airways, Qatar Airways... pour élargir les possibilités de voyage offertes à ses passagers, notamment en atteignant les Etats-Unis. Elle assouvit désormais une ambition plus grande, que Peter Elbers, son directeur général, avait déjà évoquée l'été dernier en annonçant qu'il comptait faire connaître IndiGo au-delà de l'Inde et la rendre plus internationale.



« Le moment historique d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour IndiGo et façonnera l'avenir de la compagnie et de l'aviation indienne. La flotte de 30 Airbus A350-900 nous permettra d'entamer la prochaine phase de son voyage, qui consistera à devenir l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de l'aviation », commente-t-il.



IndiGo indique que l'économie indienne devrait passer du cinquième au troisième rang mondial avant la fin de la décennie. Le pays développe notamment fortement son industrie aéronautique et essaie de se donner les moyens de devenir une plaque tournante de l'aviation mondiale, alors qu'elle bénéficie de la montée d'une classe moyenne avide de voyager. Un vaste programme de modernisation et d'augmentation des capacités des aéroports est notamment en cours, pour permettre le désenclavement de plusieurs régions et soutenir un développement rapide des compagnies aériennes.