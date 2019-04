Rolls-Royce à l'aube de nouveaux problèmes sur le Trent 1000 TEN

Rolls-Royce n'est décidément pas épargné par les soucis avec son Trent 1000. Après avoir été confronté à un problème de durabilité sur les aubes de compresseur pression intermédiaire (IP) des Trent 1000 Package B et C l'an dernier, le motoriste britannique doit désormais faire face à une détérioration précoce des aubes de turbine haute pression (HP) des Trent 1000 TEN. Un problème qui pourrait conduire à de possibles extinctions en vol (IFSD) de ces moteurs, qui équipent le Boeing 787. Il s'est donc résolu à annoncer, le 10 avril, la mise en place d'un plan d'inspections accélérées de la flotte en service, soit un peu plus de 180 moteurs.



Ce plan a été élaboré par Rolls-Royce en collaboration...