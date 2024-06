Le loueur FTAI signe un important contrat avec IAE et met la main sur un site MRO canadien

Le loueur américain FTAI Aviation (groupe Fortress Transportation and Infrastructure Investors) vient de signer deux importants accords pour la maintenance de son portefeuille de moteurs d'avions commerciaux.



Le premier contrat concerne le consortium IAE International Aero Engines AG (IAE), qui regroupe Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International, Japanese Aero Engines Corporation (JAEC) et MTU Aero Engines. FTAI Aviation a ainsi signé un accord de services de maintenance EngineWise d'une durée de cinq ans pour ses moteurs V2500.



L'accord comprend plus de 100 visites en atelier complètes avec restauration des performances des moteurs. Il s'agit de l'un des plus importants contrats de maintenance moteur d'IAE en termes d'unités concernées pour un client non opérateur. FTAI Aviation possède actuellement plus de 140 V2500 (en comptabilisant les engagements) et envisage d'étendre son portefeuille à 200 exemplaires d'ici 2025.



Le motoriste américain Pratt & Whitney a...